ÜLEVAADE ⟩ Plaan tõsta pensioniiga vihastab Prantsuse ametiühinguid

Nädala alguses tutvustas peaminister Élisabeth Borne järjekordset pensionireformi ettepanekut, mille keskne element on senise pensioniea tõstmine kahe aasta võrra ehk 2030. aastast hakkaks riik prantslastele vanaduspensioni maksma siis, kui nad on 64-aastased.

«Olen hästi teadlik, et meie soov pensionisüsteemi muuta tekitab prantslaste seas küsimusi ja hirmu,» selgitas Borne Radio France Internationale (RFI) teatel, lisades, et valitsus peab riigieelarvele koormava pensionisüsteemi tasakaalustama ja õiglaseks muutma. ELis on keskmine pensioniiga näiteks 65 eluaastat.