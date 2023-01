Prigožin teatas Soledari vallutamisest eile. «Wagneri üksused saavutasid kontrolli kogu Soledari linna üle. Linna keskossa on moodustunud katel, kus toimuvad linnalahingud. Vangide arvust teatatakse homme,» lausus Prigožin eile hommikul. Donetski oblastis Bahmuti külje all asuva linna pärast on nädalaid toimunud intensiivne lahingutegevus, milles põhirõhk on olnud Wagneri grupi võitlejatel.