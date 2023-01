IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Ukraina näitab Soledaris vastasest paremat tuletäpsust ja droonikäsitsemist

Luhanski operatiivsuunal erilisi muutusi pole. Lõmani poole suunatud Vene üksused on mõnevõrra aktiivsust minetanud. Ukrainlased hoiavad seal samuti endiselt pigem rindejoone stabiilsust ja on äraootavad.

Üldiselt võiks Ukraina kommunikatsiooni operatiivsuundade vahel iseloomustada nii, et võimalikust pealetungist Kreminna või Svatove-Kreminna joonel kõneldakse pea iga päev – arutletakse kuidas see on ettevalmistamisel ning mida see võib kaasa tuua, kuid reaalselt kõige suuremad ettevalmistused käivad ilmselt kusagil mujal ja see jutt võib olla rohkem Vene okupantide närvi ajamiseks.