Ukraina elektrijaama töötajad on ehitanud väheste veel töötavate trafode ümber hiiglaslikest betoonplokkidest kaitsekilbid, et seadmetel oleks pisutki rohkem lootust pidada vastu Venemaa järgmisele raketisajule.

Purunenud aknad sama elektrijaama kontrollruumis on paigatud vineeriga ning kuhja laotud liivakottidega, nii et ööpäev läbi seal viibivad operaatorid oleks väiksemas ohus, kui plahvatused peaks taas lähikonnas kärgatama.

«Jaam on nagu organism, igal organil on mingi tähtis roll. Kuid liiga palju organeid on juba kahjustatud,» lausus AP-le Oleh, kes on selles elektrijaamas töötanud juba 23 aastat.