MASKEERITUD MÜRGIKARIKAS ⟩ Gerassimovi sõjajuhiks seadmine kinnitab võimuvõitlust Vene armee ladvikus

Briti mõttekoja Royal United Services Institute (RUSI) vanemteaduri Mark Galeotti sõnul on Ukraina sõja eest vastutama panemine mõneti Gerassimovi jaoks märk positsiooni kaotusest või kui mitte seda, siis kõige mürgisema karika talle ulatamine. «Vastutus on nüüd temal ja ma kahtlustan, et [Venemaa presidendil Vladimir] Putinil on taas ebarealistlikud ootused,» arvas asjatundja.