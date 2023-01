TEADUSLIKULT TÕESTATUD ⟩ Greta Thunbergil oli õigus: väiksema riistvaraga mehed ihaldavad keskkonnavaenulikke autosid

Teadustöö pealkirjaga «Väikesed peenised ja kiired autod: tõendid psühholoogilise seose kohta» kätkes meeste veenmist arvama, et nende peenis on kas rohkem või vähem muljetavaldav kui tegelikult ning seejärel katsetati, kui väga nad soovivad hankida kiiret autot, vahendas Briti ajaleht The Times.