Kaja Kallas: tuleb luua erikohus ja võtta Vene sõjakurjategijad vastutusele

Peaministrid kõnelesid kohtumisel ka Ukraina toetamisest. «Meie seisukohad Horvaatiaga ühtivad, näeme Vene ohtu sarnaselt. Venemaa on agressor Ukrainas ja külvab kaost ka teistes piirkondades, näiteks Lääne-Balkanil. Esmatähtis on suurendada nii oma praktilist kui poliitilist toetust Ukrainale, et aidata tagada Ukraina võit,» rõhutas Kallas. Peaminister lisas, et sõjalist abi Ukrainale tuleb veelgi suurendada. «Oleme näinud, et mitmed riigid on teatanud uutest ja mõjusatest sõjalise abi saadetistest Ukrainale. Kordan jätkuvalt oma üleskutset liitlastele ja partneritele – vaadake oma varusid ja reserve ning saatke Ukrainale relvi. See on tee rahuni,» sõnas Kallas.