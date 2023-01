Nausėda: Leedu tarnib Ukrainale rohkem droonitõrjeseadmeid

«Küsimus on selles, et peame veelgi suurendama oma droonitõrjevõimekust, mis on endiselt üsna piiratud. Kuid see nõuab teatud organisatoorseid otsuseid, investeeringuid ja ma loodan, et saame sellega siiski hakkama, sest see ei ole mitte ainult meede, mida vajab täna Ukraina, vaid kahtlemata ka meede, mida vajab tugevnemiseks meie armee, selle lahingujõud,» ütles president.

«Kui olla väga täpne ja öelda lühidalt, siis need on tankid. Kuna praegu käib positsioonisõda, on tankid praegu vajadus number üks. (...) On väga oluline, et me saavutaksime selles vallas, ennekõike mõtlemises ja otsustamises, teatud läbimurde ja on väga oluline, et astutaks esimesed sammud ja teised riigid saaksid selle algatusega ühineda,» ütles president.