President Biden kinnitas, et võtab salastatud dokumente tõsiselt

«Inimesed teavad, et ma võtan salastatud dokumente ja salastatud materjale tõsiselt,» ütles Biden täna.

"Me teeme täiel määral... koostööd justiitsministeeriumi uurimisega. Selle protsessi osana vaatasid mu advokaadid üle muud paigad, kus hoiti dokumente minu ajast asepresidendina ning nad jõudsid uurimisega ühele poole eile öösel."

"Justiitsministeeriumit informeeriti koheselt... Seega vaatame, kuidas see kõik edasi hargneb," ütles ta.

Biden kinnitas, et tema eraresidentsist leiti tõesti väike arv dokumente. See on viinud üleskutsetele viia läbi kongressi tasemel juurdlus.