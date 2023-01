HRW tegevdirektor Tirana Hassan juhtis raporti avasõnades tähelepanu kannatustele, mida põhjustab autoritaarsuse esiletõus inimestele. «Ilmselge järeldus, mida teha 2022. aasta humanitaarkriiside jadast – alates Vene presidendi Vladimir Putini sihilikest rünnakutest Ukraina tsiviilisikute vastu ja Xi Jinpingi uiguuride vabaõhuvanglatest Hiinas ning lõpetades sellega, et Taliban pani miljonid afgaanid näljaohtu –, on see, et kontrollimatut autoritaarset võimu saadab inimkannatuste meri,» nendib Hassan.