AK ⟩ Vene fašism kui Venemaa riigikorda ja ideoloogiasse sisse kodeeritud maailmavaade

Politoloogiaprofessor A. James Gregor avaldas 1998 artikli «Fascism and the New Russian Nationalism», kus võrdles Mussolini fašismi 1990ndate fašismiga Venemaal. Gregor näitas tabavalt, et ultranatsionalisti Vladimir Žirinovski (1946–2022) juhitud Venemaa Liberaaldemokraatlik Partei nagu ka kommunisti Gennadi Zjuganovi Venemaa Kommunistlik Partei on mänginud suurt rolli paremäärmusluse tekkes ja tugevnemises Venemaal.