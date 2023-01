IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Haavatav ühenduskoridor võib muuta Soledari hoidmise Ukrainale ebamõistlikuks

Kogu eile päeva jooksul kinnitasid Ukraina kaitseministeeriumi esindajad, et Soledari olukorda kontrollitakse ning osa linnast on ukrainlaste käes, kuid arengud kaardil viitavad sellele, et linna pikem hoidmine muutub järjest vähem otstarbekaks, kirjutab Igor Taro eilse sõjapäeva kokkuvõttes.