TEHNOLOOGILINE LAHING ⟩ Droonisõda Ukrainas annab aimu tulevaste konfliktide olemusest

Droonid on sõjapidamises rolli mänginud juba aastaid ning Ameerika Ühendriigid kasutasid neid laialdaselt nn sõjas terrorismiga, samuti on neid pruugitud konfliktides Iraanis ja Mägi-Karabahhis.

USA mõttekoja Council on Foreign Relations vanemteadur Lauren Kahn ütles, et sõda Ukrainas puhkes ajal, mil paljud tehnoloogiad on saamas küpseks ning muutumas kättesaadavaks ja odavaks. See võimaldab eksperdi hinnangul rohkem eksperimenteerida, kuid kaitsjatele tähendab Kahni sõnul väljakutset olukord, kus drooni alla tulistamine on kallim kui droon ise.