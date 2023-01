Lääs otsib Venemaa kevadrünnaku eel kiiret lahendust tankide Ukrainale andmise dilemmale

Ukraina tank tulistab eile Venemaa positsioone Luhanski oblastis Kreminna lähistel. Seni on NATO riigid tarninud Ukrainale ainult nõukogudeaegseid tanke.

Lääne ametnike hinnangul on jäänud Ukrainal üsna napilt aega valmistumaks eeldatava Vene kevadpealetungi tõrjumiseks, mistõttu tuleb kiiresti otsustada võimsamate relvade, ennekõike tankide Kiivile tarnimine, kirjutas The New York Times.