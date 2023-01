SALAPÄRANE KAART ⟩ Natsikulda jahtivad aardekütid kaevasid Hollandi külakese songermaaks

Unise Ommereni küla Hollandis on pärast Teise maailmasõja aegse aardekaardi leidmist vallutanud aardekütid.

Hollandi keskosas asuva Ommereni küla elanikud on kurnatud kõikjal sebivatest aardeküttidest, kes on asulasse saabunud pärast kaardi leidmist, mis väidetavalt näitab, et Natsi-Saksamaa sõduruid peitsid Teise maailmasõja ajal sinna miljoneid eurosid väärt kulda ja vääriskive.