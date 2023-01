Ukrainas haavata saanud Leedu vabatahtlikud peavad ravi omast taskust kinni maksma

Mitmekümnest Ukraina sõtta suundunu Leedu vabatahtlikust mõned on saanud rindel haavata, kuid avastanud koju naastes, et peavad ise maksma kinni meditsiinikulud ja taastusravi ning Leedu ringhäälingu LRTga rääkinud Kiievi allikate sõnul pole mingeid märke, et Vilnius oleks valmis omasid aitama.