Berliin: Venemaa peab Navalnõile viivitamatult arstiabi andma

Vene presidendi Vladimir Putini tuntuim vastane Navalnõi ütles kolmapäeval, et vanglaametnikud ei võimalda talle ligipääsu haiglaravile, ehkki tal on gripi tunnused ja palavik, ent teda hoitakse kartsas range režiimiga vanglas Moskva lähistel.

«Navalnõi vajab kiiresti arstiabi, sellele on osutanud mitmed Vene arstid. Me nõuame Vene võimudelt kohest ja täielikku arstiabi andmist,» ütles Saksa valitsuse pressiesindaja Christiane Hoffmann.

Berliin kordas ka nõuet Navalnõi vabastada, öeldes, et tema vangistuse aluseks on poliitiliselt motiveeritud kohtuotsus.

Viimased kaks aastat on nüüdseks 46-aastane Navalnõi olnud vangistuses Vladimiri linna lähistel, Moskvast umbes 230 kilomeetri kaugusel idas.

Advokaadiharidusega Navalnõi on esitanud vanglaametnike vastu rea hagisid, öeldes, et nood on rikkunud tema põhiseaduslikke õigusi.