Saksamaal sunnib inflatsioon üha rohkemaid inimesi pandimajast söögiraha hankima

Kiiresti kasvavad hinnad tähendavad, et 120 eurot sula Carrie-Anni taskust kiiresti. «Mul on vaja süüa osta, kassitoitu, sigarette emale,» räägib 20-aastane naine, kes lasi end töötuna arvele võtta ja otsib uut ametit.

Just inflatsiooniga põhjendab Duisburgis Schumachersi pandimaja juhtiv Michael Meiering seda, miks tal järsku on vähemasti veerandi võrra rohkem kliente, kui varem. Mehe sõnul kujutab ta juba ette, milline on järjekord tema ukse taga, kui inimesed saavad kohalikult omavalitsuselt eelmise aasta elektri- ja küttearve.