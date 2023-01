Rootsi saame ärritab valitsuse plaan hakata nende aladel haruldasi muldmetalle kaevandama

Kui eile teatas kaevandusfirma LKAB Euroopa Komisjoni visiidi ajal Põhja-Rootsi Kirunasse, et sealt kandist on leitud Euroopa suurim haruldaste muldmetallide maardla, siis täna väljendasid Rootsi Saamide Rahvuslik Liit ja piirkonnas asuva Gabna saamiküla esindajad pahameelt, et valitsus on valmis kaevanduse nimel hävitama nende traditsioonilised elualad.