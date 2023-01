Poola parlament toetas seadust EL-i rahade kättesaamiseks

Brüssel peatas abi Poolale, öeldes, et valitsus on kohtusüsteemi üle kontrolli tugevdades rikkunud demokraatia põhimõtteid. EL on nõudnud sisulisi muudatusi, enne kui Poolale raha välja makstakse.

Jutiitsminister, kes kohtusüsteemi poliitilise kontrolli meetmed välja töötas, on muudatuste vastu, ohustades valitsuse tulevikku. President Andrzej Duda ütleb, et temaga uue seaduse asjus ei konsulteeritud.

Olukorra muudab keerulisemaks see, et Poolas on sügisel valimised ja arvamusküsitluste põhjal ähvardab valitsuskoalitsiooni parlamendis vähemusse jäämine. Sestap on valitsusel vaja edulugu EL-i raha kättesaamise näol.