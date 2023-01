Moskva kaalub Venemaalt põgenenud kriitikute vara konfiskeerimist

Riigiduuma spiiker Vjatšeslav Volodin ütles täna, et olemasolevad seadused ei ole kriitikute vaigistamiseks piisavad.

Ta märkis, et Vene seaduste kohaselt võib selliseid avaldusi pidada «natsismi rehabiliteerimiseks» ja relvajõudude diskrediteerimiseks.

«Nad tunnevad, et on karistamatud ja usuvad, et õiglus nendeni ei jõua,» rääkis ta.