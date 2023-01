FOTOGRAAFID SÕJAS ⟩ Ma pildistan matuseid. Kolm lugu inimestest, kes jäädvustavad Ukraina sõdurite viimset teekonda

Stanõslavski, Katerõna Moskaljuk ja Olga Sošenko on kolm Ukraina fotograafi, kelle kõigi tööks kujunes täiemahulise sõja alates hukkunud sõdurite matuste jäädvustamine. Raskustest hoolimata on nad veendunud, et see töö on oluline, sest mälestus igast hukkunust vajab talletamist. Ja fotoaparaat on selles neile abiks.