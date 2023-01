Tansaania opositsioonijuht Lissu naaseb eksiilist

Lissu, keda 2017. aasta atentaadikatse käigus tulistati 16 korral ning kes on enamiku vahepealsetest aastatest veetnud Belgias, ütles, et saabub Tansaaniasse 25. jaanuaril.

President Samia Suluhu Hassani teadaanne sel kuul lõpetada keeld, mille kehtestas ta karmikäeline eelkäija, on opositsiooni võit.

«Olen optimistlik, et me kirjutame sel aastal uue peatüki,» ütles ta, lisades, et 2023 tuleb riigi ajaloos tähtis aasta.