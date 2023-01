Brasiilia ülemkohtu kohtunik arvas Bolsonaro mässu kahtlusaluste sekka

«Saame teada, kes need vandaalid on. Ja neid karistatakse seaduse täie jõuga,» ütles Lula riigi kaguosas asuvast Araraquara linnast, kus ta külastas tõsiste üleujutuste käes kannatavat piirkonda.

Uurimise eesmärk on välja selgitada rahutuste peamised korraldajad ja rahastajad. Teiste seas on uurimise all ka Bolsonaro valitsuse viimane justiitsminister Anderson Torres, kes on kuulutatud tagaotsitavaks.