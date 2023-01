IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Ukraina õhuluure ja kaudtuli toimetab Soledari imbuvate okupantide kallal

Lahingud Soledaris veel käivad, kuid ukrainlaste üksused jätkavad veel ainult linna lääneserva kontrollimist, mis jääb raudteejaamast Bahmutovka jõe poole. See tähendab, et jätkub endiselt keskusesse imbuvate Vene okupantide hävitamine distantsilt. Kasvab tõenäosus, et Ukraina väejuhatus ei hakka väärtuslikku ressurssi selle väikelinna rusude tagasivõtmiseks hetkel kulutama, kirjutab Igor Taro oma sotsiaalmeedias ilmuvas Ukraina päevikus.