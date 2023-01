Ukraina rindel tähistatakse aastavahetust varjendis

Juliuse kalendri uue aasta pidustusi saadavad Ukrainas tavaliselt värvikad kostüümid, maskid ja suured kogunemised. Kuid 64-aastase Oleksandr Kuzenko ja tema naabrite - kolme vanemaealise naise, kelle eest mees hoolitseb - jaoks on tänavused pidustused hõredad.

Paar värvilist linti on kinnitatud paksu teki külge, mis on riputatud keldris asuva ruumi ainsa sissekäigu ette. Seal, ahju kõrval, on nad otsinud varju alates ajast, kui nende linna hakkasid tabama Vene suurtükirünnakud.