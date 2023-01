Iraanis hukati väidetav Briti spioon

Briti peaminister Rishi Sunak ütles, et on Briti-Iraani topeltkodaniku hukkamisest vapustatud.

«See on julm ja argpükslik tegu, mille pani toime barbaarne režiim, mis ei pea lugu oma inimeste inimõigustest,» säutsus Sunak Twitteris, lisades, et tema mõtted on «Alireza sõprade ja perega».