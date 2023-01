USA jätkab Ukrainale enesekaitseks vajaliku tarnimist

«Need löögid on järjekordne näide jõhkrast ja barbaarsest sõjast, mida peab Venemaa, kes annab lööke Ukraina kriitilise taristu pihta, mis peab tagama valguse ja soojuse Ukraina tsiviilelanikkonnale,» märkis riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja kirjalikus avalduses.

Selles lisatakse, et Ühendriigid jätkavad koos liitlaste ja partneritega Ukrainale enesekaitseks vajaliku, sealhulgas õhutõrjesüsteemide tarnimist.

«Ja me jätkame oma tööd Vene vägede vastutuselevõtmiseks sõjakuritegude ja julmuste eest. Venemaa alahindab jätkuvalt Ukraina rahva jõudu ja sihikindlust ning need järjekordsed katsed neid demoraliseerida kukuvad taas läbi,» rõhutas Valge Maja.

Ukraina õhujõudude pressiesindaja Juri Ignati sõnul tabas maja Kh-22 rakett, mis on mõeldud lennukikandjarühmade hävitamiseks merel ja mida saab varustada tuumalõhkepeaga.

Hävinud majaosas võis viibida kuni 200 inimest, neist 50 lapsed. Teadaolevalt on kannatanute seas vähemalt 14 last, noorim kolmeaastane. Kõik need lapsed viidi haiglasse, ühe üheksa-aastase tüdruku seisundit kirjeldatakse raskena.