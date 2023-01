Mārupesse jõudnud ümmargust arvu tähistav sõiduk on kiirabiauto, mis sai endale peale varjevärvi.

«Kiirabi sõduritele. Me ostsime selle annetatud raha eest Norrast. Väga hea nelikveoline sõiduk, kaetud varevärviga. See läheb kuhugi Bahmuti lähedusse, kus olukord on kõige raskem,» lausus kampaania eestvedaja Reinis Pozņaks Läti raadiole.