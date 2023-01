Jaapanis osati sõjakurjategijast keiser püsiva rahu nimel taltsutada

Venemaa rünnak Ukrainale kergitas Jaapanis pinnale valusad ajaloolised mälestused. Rahvas ei ole unustanud seda, kuidas riigi sümboliks ja Jumalaks peetud keiser esines raadios öeldes, et Jaapan kaotas Teise maailmasõja, loobudes samamoodi ka võimust. «See oli murranguline hetk, kus paljud jaapanlased said teadlikuks keisri inimlikkusest, sest seni õpetati jaapanlasi oma elu keisrile pühendama,» sõnas Sato.

«Kui Teise maailmasõja sõjakurjategijate üle mõisteti kohut, siis USA taipas, et keisri kohtupinki saatmine oleks jaapanlaste suhtumise muutnud selliseks, et rahu püsimine ja lepitus USAga poleks olnud võimalik,» selgitas Sato, lisades, et täna on keiser ja tema pere Jaapanis samasuguses sümboolses rollis nagu Euroopa monarhid.