Suri gruusia näitleja ja laulja Vahtang Kikabidze

Esialgu ei ole teada antud surma põhjust, ehkki kohalik meedia kirjutab, et viimastel aastatel pidas Kikabidze võitlust haigusega.

Grusiin oli avalikult vastu ka Kremli verisele poliitikale Ukrainas. Oma usutlustes rääkis ta selgelt, et toetab ukraina rahvast ses raskes võitluses okupantidega.

Usutluses Ukraina blogijale Ramina Eshakzaile ütles Kikabidze, et jälgib regulaarselt Ukraina uudiseid ja on üllatunud, millisteks julmadeks kuritegudeks on venelased võimelised.