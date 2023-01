Stoltenberg: Ukraina saab lähiajal rohkem raskerelvi

Kiiev on pikka aega palunud liitlastelt raskerelvastust, sealhulgas tanke, ent lääneriigid on olnud tõrksad, viidates kartusele saada kistud sõtta Venemaa provotseerimise eest.

«Hiljutised lubadused raskele sõjapidamistehnikale on olulised, ja ma eeldan rohkem (lubadusi - BNS) lähimas tulevikus,» ütles Stoltenberg päevalehele Handelsblatt Saksamaa Ramsteini õhuväebaasis.

«Oleme sõja otsustavas faasis,» ütles Stoltenberg. «Seetõttu on oluline, et me varustame Ukrainat relvadega, mida sel läheb vaja võitmiseks.»