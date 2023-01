IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Ukraina kärpis Soledari alla saadetud Wagneri vangiarmee kolmveerandi jagu väiksemaks

Laevatõrjeraketiga linna pihta laskmine on igal juhul mõistusvastane ja leidis laialdast rahvusvahelist hukkamõistu. Venemaa president Vladimir Putin on end järjekordselt rahvusvaheliselt täis teinud, kuigi tal ilmselgelt igasugune taju selles osas puudub.

Märkimisväärne on siiski Kremli mure venemaalaste informeerituse pärast, kuna täiesti ebaharilikult andis Putin ekspromptintervjuu Baškiirias lennuki trapi kõrval. Demokraatlikes riikides on formaat, kus poliitikutele esitatakse käigu pealt aktuaalseid küsimusi, üsna levinud, kuid Venemaal on seni eelistatud pressikonverentsi formaati, mis on täielikult kontrollitud – alates sellest, kes ruumi sisse saab, kuni küsimuse esitamise võimaluseni.