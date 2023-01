MAAILMA MAJANDUSFOORUMI BLOGI ⟩ Putinit kritiseerinud aktivistilt nõuti kolmekordset osalemistasu

Kõnelejate hulgas on Saksamaa kantsler Olaf Scholz, Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Hispaania peaminister Pedro Sanchez. Venemaa jääb kohtumisest kõrvale.

Kuigi maailma majandusfoorumit (WEF) kritiseeritakse privilegeeritute jututoana, on see koht, kus mõjuvõimsaid globaalsel tasandil mõjutada.

WEFi asutas 1971. aastal Šveitsi-Saksa majandusteadlane Klaus Schwab, et arendada ülemaailmset koostööd poliitilistes, sotsiaalsetes ja majanduslikes küsimustes. Genfi lähedal asuva rahvusvahelise mittetulundusühingu eesmärk oli tuua kokku avalik ja erasektor.

Ametlik külaliste nimekiri on sageli väga eksklusiivne ja koosneb umbes 2000–3000 osalejast ja kõnelejast, kuid kohtumine ise meelitab oma kõrvalüritustele veel tuhandeid inimesi.

Samuti on see koht, kus ettevõtted – ja isegi riigid ja piirkonnad – püstitavad stende, et kontseptsioone ja teenuseid müüa või investeeringuid meelitada.

Põhiline kriitika on kliimakriisi päevakorralisus, mis ei takista mitmetel kõnelejatel kohtumisele eralennukis reisida. Korraldajate sõnul osaleb Alpi kuurortlinnas toimuval üritusel üle 2700 juhi 130 riigist, sealhulgas 52 riigi- ja valitsusjuhti. Rohkem kui 5000 Šveitsi sõjaväelast on kohal, et tagada osalejate turvalisus ning meeleavaldajaid taltsutada.