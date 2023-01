Läti poliitikud peavad Vene agressiooni toetajatele määratud karistusi liiga leebeks

Läti julgeolekuteenistus (VDD) on alates sõja puhkemisest algatanud 34 kriminaalasja seoses vihakõne ja muude Vene agressiooni toetavate tegevustega. Lisaks on nelja sarnase juhtumiga tegelenud Läti politsei, vahendas avalik-õiguslik ringhääling LSM.

Suuremal osal juhtudest on rikkumine toimunud avalikus kohas ja demonstratiivsel viisil, kuid kohus on otsustanud valdavalt, et karistusena piisab trahvist ning rikkujalt vabaduse võtmine pole vajalik.