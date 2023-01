Bulgaaria teeb viimase katse vältida viiendaid üldvalimisi kahe aasta jooksul

Kuigi eduvõimalused on napid, ütles sotsialistide juht Kornelia Ninova, et erakond pingutab, et moodustada valitsus, mida «riik, hetkel hädasti vajab».

Sotsialistid said 2. oktoobri üldvalimistel viienda tulemuse. GERB ja Demokraatlik Bulgaaria on juba teatanud, et ei toeta sotsialistide juhitavat valitsust, kuna sotsialistid on Moskva-meelsed ning on korduvalt hääletanud Ukrainale sõjalise abi andmise vastu.