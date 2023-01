RIIKLIKU TÄHTSUSEGA KÜSIMUS ⟩ Boliivia valitsus tegeleb lennukist kaduma läinud kõutsi otsimisega

Tito ja tema omaniku Andrea Iturre lugu on köitnud kogu Lõuna-Ameerika riiki.

Kas läks kaduma mullu 8. detsembril, kui Iturre lendas riigi lõunaosas asuvast Tarijast Boliivia suurimasse linna Santa Cruzi. Sotsiaalmeediapostituses kirjeldas naine, et lennufirma keeldus lubamast kassi salongi, mistõttu pandi ta pagasiruumi, kuid sihtkohas maandudes ei õnnestunud looma enam leida.

Boliivia tarbijaõiguste minister Jorge Silva teatas hiljuti, et viimase abinõuna on võimud palunud nüüd appi selgeltnägija, kes peaks üritama kassiga kontakti saada ja tema asukohta kindlaks teha, vahendas Reuters. «Tänu oma tehnikatele, saab ta suhelda Titoga ja uurida välja, kus ta on,» väitis Silva raadiousutluses. «Me kasutame kõiki võimalusi, et Titot leida.»