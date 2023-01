ÕHULOSSI NURGAKIVI ⟩ Kremli majanduslik soovunelm panustab Euroopa energiaturule

«Ma arvan, et see on võimalik. Olen veendunud, et esialgsed emotsionaalsed reaktsioonid ja Venemaa odavate energiaallikate tõrjumine on nüüdseks möödas,» vahendas aseesimeest Soome rahvusringhääling YLE, lisades, et elektritarnete võimalik taastamine Euroopa Liitu sõltub laiematest geopoliitilistest küsimustest.