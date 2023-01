Armeenia president: ootasime Venemaalt ja KJLO-lt abi, mida ei ole tulnud

Hatšaturjan ütles eile pärast kohtumist Eesti presidendi Alar Karisega, et liitlassuhted Venemaaga ja KJLO on praegu Armeenia ühiskonnas enim arutatud teema.

«Kuna varem toimus Aserbaidžaani agressioon Mägi-Karabahhis, ei olnud meil võimalik pöörduda ei Venemaa ega teiste KJLO riikide poole, sest tegemist ei olnud Armeenia territooriumiga. Aga [mullu] 13. septembril toimus rünnak Armeenia territooriumi, kolme meie regiooni vastu,» lausus Armeenia riigipea. «See oli juhtum, kus KJLO ja Venemaa oleks pidanud meid toetama, sealhulgas sõjaliselt. Me ootasime ka poliitilisi avaldusi. Kumbagi pole siiani juhtunud.» Hatšaturjan lisas, et kuigi Venemaa on Armeenia julgeoleku garanteerija, on pärast septembri rünnakuid esinenud probleeme.