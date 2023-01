Saksamaa uueks kaitseministriks sai sotsiaaldemokraat Boris Pistorius

«Pistorius on äärmiselt kogenud poliitik, kellel on halduskogemus, kes on olnud julgeolekupoliitikaga aastaid seotud ning kes oma pädevuse, otsustuskindluse ja suure südamega on õige inimene Bundeswehri läbi selle muutuste aja juhtima,» ütles Scholz.