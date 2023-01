Euroopa Liidu partnerid survestavad Scholzi Ukrainale tanke andma

Tanki teemat arutatakse Davosis Maailma Majandusfoorumil, kus Scholz on kolmapäeval avaesineja.

Poola president Andrzej Duda tuletas kuulajaile meelde, et Poola on pakkunud Ukrainale 14 Saksa päritolu Leopardi, kuid nende ekspordiks on vaja Berliini nõusolekut.