Islamistid röövisid Burkina Fasos poolsada naist

Teine külaelanik rääkis uudisteagentuurile Reuters, et mehed ei julge kodust kaugele minna, sest kardavad, et džihadistid tulistavad neid. «Seepärast rööviti naised,» ütles ta.

Malis baseeruva Julgeoleku-uuringute Instituudi vanemteadur Fahiraman Rodrigue Koné rääkis ajalehele The New York Times, et seni on Burkina Fasos inimröövid olnud haruldased. «See võib olla väljapressimisstrateegia või katse saada lunaraha,» ütles Koné.