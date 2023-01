POSTIMEES GRUUSIAS ⟩ Opositsiooniliider: meie riigi ostis ära Venemaal raha teeninud oligarh, reformid kukkusid läbi

Hatia, öelge, kas grusiinidel on praegu mingisugune solvumine maailma suhtes, et vaat, Ukraina saab nüüd tohutult toetust, aga 2008. aastal, kui puhkes Venemaa sõda Gruusiaga, ei tulnud keegi appi?

Ei, noh, meid aidati, muidugi. Mäletan, et siin, Rustaveli prospektil, seisid parlamendihoone juures Ukraina, Eesti ja Poola president. Ukraina aitas meid siis väga palju. Ainus solvumine on see, et lääs hakkas Putiniga läbirääkimisi pidama. Kui seda poleks olnud, poleks Krimmi okupeerimist võib-olla toimunud.