AASIA VAADE ⟩ Chandigarh – unistus ideaalsest India linnast

Rongiaknast võib näha pikka lagunenud hüttide rida, kus tuhanded inimesed elavad absoluutses vaesuses üksteise otsa kuhjatud ülerahvastatud tubades. Keskklass tähendab sisuliselt seda, et sul on pea kohal plekk-katus, kõrgklassile kuuluvad seinad, mis ei varise kokku. Mitte keegi ei aimaks, et see Põhja-Indias asuvast raudteejaamast sildiga «Chandigarh» alguse saav koht seostub kuulsa Šveitsi-Prantsuse arhitekti Le Corbusier’ unistusega ehitada täiuslik linn.