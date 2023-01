ÜLEVAADE ⟩ Norrasse pagenud Wagneri palgasõduri lootus asüüli saada on napp

Norra politsei sai Vene kolleegidelt teate ebaseadusliku piiriületaja kohta läinud reedel kella 1.30 ajal – nüüdseks on selgunud, et Vene kaevanduslinna Nikeli lähistel ületas külmunud Paatsjoki (norra keeles Pasvikelva) Wagneri palgaarmee ridades Ukrainas sõdinud 26-aastane Andrei Medvedev, kes palus riigis asüüli ja ütleb, et on valmis detailselt kirjeldama jõhkruse poolest kurikuulsa üksuse tegevust.