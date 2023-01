Scholz peab liitlastega läbirääkimisi Leopardide saatmiseks Ukrainasse

Scholz on olnud suure surve all anda Saksamaal toodetud lahingtanke Leopard Kiievile, seda juhuks, kui võitlus peaks kevadel intensiivsemaks muutuma.

Kantslerit on teravalt kritiseeritud «ettevaatlike» sammude eest, kuna ta ei olnud varmas andma Kiievile raskerelvastust, väites, et selline teguviis võiks olla provokatiivne Vene presidendi Vladimir Putini jaoks ning eskaleerida konflikti Ukrainas.

«Me toetame Ukrainat nii kaua kui vaja kõigi vahenditega, mida me saame kasutada,» ütles ta, lisades, et eesmärk on vältida sõja eskaleerumist Venemaa ja NATO vaheliseks konfliktiks.

Scholz kordas taaskord usutluses, et Venemaa peab taanduma oma vägedega Ukrainast mingitegi läbirääkimiste alustamiseks ning et Saksamaa toetab Kiievi võime nii kaua kui vaja.

«Olen väga õnnelik, et Ukraina president on valmis rahuks,» ütles Scholz viitega Volodõmõr Zelenskõile. «Venemaa peab tegema midagi, mida nad ei ole valmis tegema, nii palju kui meie seda näeme, ja see on taanduda oma sõjaväelastega – me ootame seda.»