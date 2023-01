IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Gerassimovile antud ülesanne okupeerida Donetski oblast märtsiks ei paista realistlik

Jalaväelasi kaotavad okupandid endiselt palju ning uude statistikasse peaks lisanduma ka üks Su-25 lennuk Soledari lõigult. Need on viimasel ajal pigem erandlikud, kuna venelased ei riski eriti oma lennumasinatega ukrainlaste kontrolli all olevas õhuruumis lennata. Ja kui vahel ka riskivad, siis karistatakse kohe ära.