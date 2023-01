POSTIMEES GRUUSIAS ⟩ Gruusia ekspresidendi Saakašvili ema üritab poega päästa: ta on elu ja surma vahel

Mihheil Saakašvili ema Giuli Alasania teeb kõik, et poega päästa. Naine koordineerib oma poja advokaatide ja pooldajate tegevust ja toob talle haiglasse süüa. Nüüd on ta peale advokaatide ainus inimene, kellel on lubatud Saakašviliga kohtuda.

Foto: Dmõtro Moroz