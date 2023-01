Läänemets: Ukraina siseministril olid aukartustäratavad plaanid

Helikopteriõnnetus juhtus lasteaia lähistel, mistõttu hukkus ka mitu last ning kümned haavatud on haiglas. «Minu sügav kaastunne kõigile hukkunute omastele ning kogu Ukraina rahvale ning valitsusele,» kirjutas Läänemets.

Helikopter Ukraina siseministri ja teiste kõrgete ametnikega oli kolmapäeval teel riigi idaossa rindejoonele, kui lennumasin Kiievi lähistel Brovarõs alla kukkus. Õnnetuses hukkus 18 inimest, nende seas siseminister Denõss Monastõrski, asesiseminister Jevheni Jenin ja siseministeeriumi kantsler Juri Lubkovõtš. Ohvrite seas on ka kolm last. Haiglasse toimetati 22 inimest, nende seas 10 last. Kokku on teateid 29 vigastatust, sealjuures 15 lapsest.