Läti saadab Ukrainale järjekordse sõjatehnikapartii

Kaitseministeerium teatas jaanuari alguses, et Läti toetus Ukrainale moodustas 0,93 protsenti SKT-st ehk rohkem kui 314 miljonit eurot. Sellest summast ligikaudu 300 miljonit eurot on Läti valitsuse Ukrainale antud sõjaline toetus ja ülejäänu on lätlaste annetatud vahendid.